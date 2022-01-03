На передовой ранили воина Вооруженных Сил

На Донбассе зафиксировали три обстрела, боец ВСУ получил ранение средней тяжести. Фото: ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья – средней тяжести.

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Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

В течение 2021 года в результате боевых действий на Донбассе погибли 79 защитников Украины. В результате российско-украинской войны на Донбассе погибли 152 ребенка. Еще более 73 тыс. детей испытали психологическое насилие. 73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.