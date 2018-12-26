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среда, 26 декабря 2018 11:49

На передовой погиб 28-летний боец "Сталкер"

2 Комментировать
На передовой погиб 28-летний боец &quot;Сталкер&quot;

25 декабря в результате полученного недалеко от поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области боевого ранения скончался 28-летний Евгений "Сталкер" Тоненьков. Был наводчиком 109 батальона 10 горно-штурмовой бригады ВСУ.

Евгений получил пулевое ранение в голову. 2 дня врачи пытались спасти ему жизнь.

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"Сталкер" родом из Мариуполя Донецкой области. Работал на металлургическом заводе сварщиком. В последнее время жил в селе Старый Раздел Николаевского района Львовской области.

На войну Евгений пошел еще 2014-го. Воевал в батальоне спецназначения "Донбасс" НГУ - защищал Широкино, а также - в составе 16 батальона "Полтава".

Осталась жена Марьяна, которая служила вместе с мужем, и их 2-летний сын.

Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в ноябре 2018-го.

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26
декабря

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