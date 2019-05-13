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понедельник, 13 мая 2019 04:23

На освобождение Донбасса нужно меньше суток - Наев

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На освобождение Донбасса нужно меньше суток - Наев
Наев: на освобождение Донбасса нужно меньше суток. Фото: РБК

Военная операция по освобождению оккупированных Россией территорий Украины займет по времени не более одних суток,

"Непосредственно на военную акцию по освобождению территории уйдет очень мало времени – менее суток. Главное в таком случае – очень быстрое действие, дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры", – заявил бывший командующий Операции объединенных сил, генерал Сергей Наев в интервью ТСН.

На вопрос о том, сколько времени понадобится Вооруженным силам Украины, чтобы изгнать оккупантов с украинских территорий, Наев ответил "Мало времени".

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Война на востоке Украины продолжается с 2014 года. Силы пророссийских боевиков террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" при прямой поддержке России противостоят Вооруженным силам Украины. В данный момент под контролем террористов и россиян находятся Донецк, Луганск и ряд оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).

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