Жители оккупированной Луганщины пересекают мост через Северский Донец с угрозой для жизни. Фото: Станично-Луганской райгосадминистрация

На Луганщине откроют КПВВ Золотое.

Он будет единственным пешеходным выходом из оккупированной территории на время ремонта моста в Станице Луганской, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

Решение приняли на совещании под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко.

В ней также принимали участие руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, представители центральных и местных органов исполнительной власти, обсуждены все составляющие этого вопроса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Боевые действия не прекратятся" - эксперт о разведении войск на Донбассе

"Ежедневно этот мост пересекают более 10 тыс. человек. Я собственными глазами видел, в каких ужасных условиях они это делают. Эту проблему надо решить как можно быстрее - это поручение Президента Украины Владимира Зеленского", - сказал Кучма.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Безсмертный назвал вопрос восстановления моста "одним из важнейших пунктов, касающихся социально-гуманитарной сферы". Стороны договорились о начале работ по восстановлению мостового перехода в Станице Луганской.