В Минске договорились о восстановлении моста в Станице Луганской

Договорились о восстановлении моста в Станице Луганской. Фото с открытых источников.

Стороны договорились о начале работ по восстановлению мостового перехода в Станице Луганской.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Бессмертный назвал вопрос восстановления моста "одним из важнейших пунктов, касающихся социально-гуманитарной сферы", передает Еспресо.

"Принятые решения по восстановлению моста, а перед тем - по ликвидации фортификационных сооружений, находящихся на мосту, в районе мостового перехода. Это также очень важно, потому что это изменит определенную социально-экономическую ситуацию и улучшит отношения между людьми", - подчеркнул он.

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Бессмертный добавил, что это делается для того, чтобы "устранить угрозу гибели или получения ранения гражданами".

"Достигнуты договоренности о начале работ, чтобы восстановить мостовой переход", - сообщил он.

На переговорах Контактной группы в Минске договорились о полном перемирие на Донбассе с 21 июля. За нарушение соглашений впервые предусмотрели ответственность.