На Луганщине обсуждают открытие КПВВ "Золотое"

КПВВ Золотое беде первым автомобильным сообщением с оккупированной частью Луганщины. Фото: Укринформ

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай встретился с представителями СММ ОБСЕ в Украине.

Говорили об открытии КПВВ "Золотое", пишет пишет пресс-служба Луганской ОВЦА.

"Заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон рассказал о текущей деятельности организации на Луганщине и сообщил, что сейчас почти все визиты связаны с процессом разведения сил и средств у города Золотое. На встрече также обсуждена текущая ситуация в Станице Луганской", - говорится в сообщении.

Глава Луганщины в ответ отметил, что в Золотом все работает в штатном режиме, а военнослужащие выполняют команды Верховного Главнокомандующего

"Как только будут достигнуты соответствующие договоренности, мы его откроем", - отметил председатель.

Добавил, что это будет первое автомобильное сообщение с оккупированной частью Луганщины.

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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе после начала разведения войск в Золотом ввели режим "Желтый". "Уважаемые граждане, 28 октября 2019 года, в районе проведения операции Объединенных сил, приказом Командующего объединенных сил введен режим "Желтый". Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые имеют с собой, и транспортных средств "