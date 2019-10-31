Разведение в Петровском должно начаться 4 ноября - Зеленский

Разведение начнется после недели тишины. Фото: Reuters

Разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе Петровского в Луганской обл. должно начаться 4 ноября.

"Мы со своей стороны начали разведение в Екатериновке (Золотое - Gazeta.ua). Если все будет безопасно в Петровском в течении недели - должно быть семь дней тишины - то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

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НАТО приветствуют прогресс в разведении в районе Станицы Луганской и других районах.

"Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести свое оружие и технику", - подчеркнул Столтенберг.

Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 на Луганщине началось в 12.00. Утром об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Штаб операции Объединенных сил опроверг эту информацию, но впоследствии подтвердил ее. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции. О разведении активно заговорили после посещения президентом Украины Владимиром Зеленским населенного пункта Золотое-4.