Разведение в Петровском должно начаться 4 ноября - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 900
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1548
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 558
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 891
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13914
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1926
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7578
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1440
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7578
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41616
Фото
Все фото
9
3
3
6
6
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Показали место взрыва вышки в Донецке
Показали место взрыва вышки в Донецке
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Видео
Все видео
Золотое-4: "Нацкорпус" и "Азов" сложили оружие
Золотое-4: "Нацкорпус" и "Азов" сложили оружие
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики
Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики
"Отступаем без причины" – люди в ярости от разведения в Золотом-4
"Отступаем без причины" – люди в ярости от разведения в Золотом-4
"Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
"Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1440
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6219
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7776
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
2 Просмотров: 1962
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1215
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 12:12

Разведение в Петровском должно начаться 4 ноября - Зеленский

  Комментировать
Разведение в Петровском должно начаться 4 ноября - Зеленский
Разведение начнется после недели тишины. Фото: Reuters

Разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе Петровского в Луганской обл. должно начаться 4 ноября.

"Мы со своей стороны начали разведение в Екатериновке (Золотое - Gazeta.ua). Если все будет безопасно в Петровском в течении недели - должно быть семь дней тишины - то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не было в октябре ни дня тишины. Власть нам цинично лгала"

НАТО приветствуют прогресс в разведении в районе Станицы Луганской и других районах.

"Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести свое оружие и технику", - подчеркнул Столтенберг.

Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 на Луганщине началось в 12.00.

Утром об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Штаб операции Объединенных сил опроверг эту информацию, но впоследствии подтвердил ее.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции.

О разведении активно заговорили после посещения президентом Украины Владимиром Зеленским населенного пункта Золотое-4.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разведение в Петровском должно начаться 4 ноября - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом

Первую Библию на украинском языке издали в Вене

"Океан" был моей первой семьей и любовью

"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

Рабочим платили пол доллара в час

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 84603
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 73740
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 37774
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 18 Просмотров: 16336
В Киеве веткой изнасиловали мужчину
В Киеве веткой изнасиловали мужчину Просмотров: 13851
Донбасс
Разведение войск: у Петровского обстрелы
Разведение войск: у Петровского обстрелы Просмотров: 279
Столтенберг из Верховной Рады обратился к России
Столтенберг из Верховной Рады обратился к России Просмотров: 603
Золотое-4: "Нацкорпус" и "Азов" сложили оружие
Золотое-4: "Нацкорпус" и "Азов" сложили оружие
 Просмотров: 774
Путин готов к саммиту "нормандской четверки"
Путин готов к саммиту "нормандской четверки" Просмотров: 1539
Зеленский и Меркель обсудили следующее разведение
Зеленский и Меркель обсудили следующее разведение Просмотров: 252
Больше всего комментируют
18
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Зеленский прокомментировал отвод армии на Донбассе
3
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Голосов: 3231
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua