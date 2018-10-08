На Луганщине активизировалось бандформирование "Вагнера"

На Луганщине вербуют наемников в банду "Вагнера". Фото: Еспресо.TV

На оккупированной территории Луганской области россияне развернули вербовочный пункт призыва в военную компанию "Вагнера".

О незаконных действиях России информацию собрала Служба безопасности Украины, передает руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

"Мы фиксировали их (бойцов "Вагнера") исключительно на территории Луганской области, а в Донецкой области они были только во время боев за Дебальцево", - отметил он.

Отмечается, что "Вагнеровцы" обеспечивали охрану экс-главаря террористической ЛНР Игоря Плотницкого.

"Сегодня на Донбассе есть вербовочные пункты, причем преимущественно туда идут жители Луганской области. Также у нас есть информация, где сейчас дислоцируется небольшое подразделение из состава ППК "Вагнера", но оно не превышает нескольких десятков человек", - сообщил Гуськов.

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Он отметил, что это подразделение занимается убийствами неугодных РФ лиц на оккупированных территориях.

Служба безопасности Украины обнародовала список из 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из группы "Вагнера". Они принимали участие в боевых действиях в Сирии. В списке есть граждане Украины.