На линии разграничения ликвидировали плантацию конопли

Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области пограничники обнаружили большие насаждения конопли.

"Сегодня в ходе реализации имеющейся информации о выращивании неизвестными лицами конопли вблизи линии соприкосновения оперативные сотрудники Госпогранслужбы с привлечением бойцов оперативно-боевой пограничной комендатуры из состава Объединенных сил совместно с представителями управления по противодействию наркопреступности ГУЧП в Донецкой области провели рейд по участкам, где возможно находятся указанные посевы", - говорится в сообщении ООС.

На одной из полян в лесополосе вблизи Зайцево Бахмутского района Донецкой области обнаружили около 3 га посева конопли численностью более 15 000 кустов.

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Пограничники вызвали оперативно-следственную группу Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по установлению круга причастных лиц и уничтожения насаждений.





В Геническом районе Херсонской области полицейские обнаружили наркоплантацию, где росли конопли элитных сортов. 44-летний мужчина выращивал коноплю на приусадебном участке, а чтобы никто этого не заметил, оградил свой дом высоким забором.