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понедельник, 10 июня 2019 17:43

На использование крупнокалиберной артиллерии должно быть разрешение

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На использование крупнокалиберной артиллерии должно быть разрешение
Юрий Руденко, ветеран АТО, сначала служил наводчиком зенитки ЗУ-23, а затем командиром этой же пушки. Написал 2 книги, в которые собрал воспоминания и свидетельства своих побратимов. Фото: Цензор.Нет

Согласно Уставу Вооруженных сил Украины боец ​​имеет право вести огонь, если ему угрожает опасность.

"Но в Уставе есть нюанс - речь идет об индивидуальном стрелковом оружии солдата, то есть его автомате. Но чем меньше калибр, тем проще командиру отдать приказ на огонь", - говорит в комментарии Gazeta.ua ветеран АТО Юрий Руденко.

Решение о применении артиллерийского обстрела принимает командование штаба Операции объединенных сил.

"Если вражеская артиллерия стреляет по нам, то легче получить приказ об ответном огне. То есть об обстреле надо доложить командованию и мониторинговой миссии ОБСЕ. В случае, когда цели плановые, пока они не ведут огня, решение принимает высшее командование под свою ответственность. Они сидят и решают стоит использовать и велика-ли угроза. Конечно, удары на опережение наносятся, но очень редко", - говорит Руденко.

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Относительно обстрела ветеран предполагает, что на позициях батальона "Азов" (боевики уничтожили блиндаж "азовцев" 7 июня. - Gazeta.ua) могли быть ограничения по ведению огня.

"Обстрел провели в момент проведения Минских переговоров, а они косвенно влияют на ситуацию на фронте. То, что случилось, является совпадением факторов: россияне выбрали момент и обстреляли позиции. В батальоне докладывали о пушках, но их уничтожение не всегда решает вопрос. Потому что одну батарею уничтожили, а придет другая. Мы не можем воевать с Россией в классическую войну, потому что на замену ликвидированным боевикам она привозит новых. В боях за Марьинку мы применили все, что могли, и на 3-й день нам позвонили российские представители", - говорит ветеран.

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В случае обнаружения вражеской диверсионно-разведывательной группы приказ отдают, несмотря на ситуацию, которая сложилась на дипломатических уровнях.

"Если нет дополнительного распоряжения, то против врага в ход идет все, что есть: автоматы, пулеметы, РПГ. Любую технику, которая появляется на передовой, уничтожают без приказа. Здесь сложно что-то однозначное сказать", - говорит ветеран.

Ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж на позиции спецподразделения "Азов" вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге.

На месте погибли 2 военных: 28-летний Дмитрий "Круглый" Пругло и 23-летний Максим "Максон" Олексюк.

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Дата
10
июня

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