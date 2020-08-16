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воскресенье, 16 августа 2020 17:00

На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
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В Ростовской области России, вблизи границ Украины, нашли множество сгоревшей военной техники.

"Кладбище" боевых машин и другого вооружения обнаружили у села Синявское, сообщили в Telegram-канале "Ростов Главный".

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"Откуда ее столько? Мы вроде бы ни с кем не воюем", - удивились авторы канала.

Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ
Под Ростовом нашли много сгоревшей техники РФ

Террористы используют режим прекращения огня для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украине территории. Происходит подготовка артиллерийских частей.

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Дата
16
августа

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