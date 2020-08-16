На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ

В Ростовской области России, вблизи границ Украины, нашли множество сгоревшей военной техники.

"Кладбище" боевых машин и другого вооружения обнаружили у села Синявское, сообщили в Telegram-канале "Ростов Главный".

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"Откуда ее столько? Мы вроде бы ни с кем не воюем", - удивились авторы канала.

Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"

Террористы используют режим прекращения огня для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украине территории. Происходит подготовка артиллерийских частей.