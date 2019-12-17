На фронте изменения: боевики прекратили массовые обстрелы

dt.ua Боевики с начала дня обстреляли украинськипозиции только раз

С начала этого дня российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции.

"Неподалеку Новолуганского враг стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении пресс-штаба ООС.

Потерь с нашей стороны нет.

И вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Террористы ДНР требуют обсуждения изменений в Конституцию Украины

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР". Это недалеко от Крымского - стреляли из минометов калибра 82 мм и было выпущено 20 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрелы.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с вечера субботы по вечер воскресенья зафиксировала уменьшение взрывов на Донбассе, по сравнению с прошлым отчетом, до 190.

"Примерно две трети нарушений режима прекращения огня, в том числе почти все взрывы, зафиксировано в районах юго-восток и юго-запад от Светлодарска", - сообщили вчера в отчете.

В Луганской области организация не заметила ни одного взрыва.

Новое перемирие на Донбассе объявят 20 или 21 декабря. Трехсторонняя контактная группа в Минске должны решить, в какое время начнется перемирие.