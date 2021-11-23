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вторник, 23 ноября 2021 16:44

На Донбассе заметили запрещенный танк

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На Донбассе заметили запрещенный танк
В Луганске расположен танк Т-64. Фото: Wikimedia

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в оккупированном Луганске танк Т-64.

Он запрещен Минскими соглашениями, сообщает штаб операции Объединенных сил.

"В зоне действий так называемого 2-го армейского корпуса ЗФ РФ, в пределах жилой застройки Луганска зафиксировали танк Т-64. Такое якобы незначительное количество выявленных нарушений объясняется многочисленными препятствиями, которые совершают работе представителей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях вооруженные формирования Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Наблюдателей ОБСЕ ограничивали на блокпосте кафиров возле населенного пункта Минеральное Донецкой области, в Вознесеновке Луганской области и на железнодорожной станции Красная Могила. Боевики глушили сигнал беспилотников ОБСЕ.

На Востоке Украины в зоне ОРДЛО Россия приступила к масштабным военным учениям с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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