На Донбассе закрывают нелегальные заправки

Нелегальный оборот топлива прекращают по поручению правительства.

Тринадцать заправочных станций, действующих в районе проведения операции Объединенных сил без разрешительных документов, прекратили свою деятельность в течение прошлой недели.

Об этом сообщают в штабе ООС.

Срочные меры по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами проводятся в соответствии с поручением премьер-министра Алексея Гончарука и командования Объединенных сил, совместными усилиями Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, правоохранительных и соответствующих контролирующих органов.

Выявлены нарушения в деятельности 13 АЗС и АГЗС. Те осуществляли незаконное хранение и реализацию топлива без получения лицензий на соответствующий вид деятельности.

Из них 8 - в Донецкой и 5 - в Луганской областях.

Из незаконного оборота изъяли более 62 тыс. литров бензина, почти 30 тыс. литров дизтоплива, 38 тыс. литров сжиженного газа всего на общую сумму более 3 млн грн.

Описано и изъято оборудование автозаправочных комплексов и 3 автомобиля, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность, общей стоимостью 15 млн грн.

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СБУ закрывает нелегальные заправки по всей Украине. На данный правоохранители открыли 20 уголовных производств по факту работы 300 нелегальных заправок.