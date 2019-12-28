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суббота, 28 декабря 2019 17:09

По всей Украине закрывают нелегальные заправки: подробности

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По всей Украине закрывают нелегальные заправки: подробности
СБУ закрывает 300 нелегальных заправок. Фото: СБУ

СБУ закрывает нелегальные заправки по всей Украине.

На данный момент сотрудники службы безопасности открыли 20 уголовных производств по факту работы 300 нелегальных заправок, передает пресс-служба СБУ,

"Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства. Их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучения средств местными бюджетами. По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 млрд гривен" , - говорится в сообщении.

На нелегальных заправках владельцы сбывали контрафактную горюче-смазочную продукции. Они не имели для своей работы всех необходимых разрешительных документов и постоянно нарушали правила безопасности, тем самым подвергая водителей и персонал заправки опасности.

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Сейчас специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Продолжается досудебное следствие.

Премьер-министр Алексей Гончарук приказал до 9 января 2020 решить проблему нелегального оборота топлива. Он отметил, что все АЗС должны работать по лицензиям.

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