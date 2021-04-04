На Донбассе зафиксировано более тысячи нарушений перемирия - ОБСЕ

Количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области за сутки выросла в 2,5 раза, а в Луганской - почти в 14 раз. Фото: facebook.com/oscesmm

Количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области за сутки возросло в 2,5 раза, а в Луганской - почти в 14 раз. Об этом сказано в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 3 апреля, который охватывает события 2 апреля.

Конкретно миссия зафиксировала в Донецкой области 594 нарушения режима прекращения огня, включая 453 взрыва, при том, что днем ранее там было зафиксировано 225 нарушений.

В Луганской области СММ зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов. Днем ранее там было зафиксировано 31 нарушение.

Миссия ОБСЕ в своем отчете также подчеркнула, что свободу ее передвижения по-прежнему ограничивали, в частности вооруженные формирования вблизи Александровки и в Константиновке Донецкой области.

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Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта на Донбассе заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых только за первые месяцы. Такая цена войны и отстаивание нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности.