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среда, 16 июня 2021 20:41

На Донбассе зафиксировали три обстрелы со стороны боевиков

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На Донбассе зафиксировали три обстрелы со стороны боевиков
Сообщили последние новости с передовой. Фото: lb.ua

С начала суток на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, вблизи Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Зайцевого враг вел огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим тишины", - отметили в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 15 июня, вооруженные российские формирования 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Целились из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также применяли противотанковый ракетный комплекс.

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