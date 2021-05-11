На Донбассе зафиксировали скопление артиллерии оккупантов

Миссия зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. Фото: novosti.dn.ua

Военная техника на "парадах", которые прошли 9 мая в оккупированных россиянами Донецке и Луганске, находилась в нарушение Минских договоренностей.

Об этом заявили в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 10 мая.

"Миссия зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода: шесть танков, 11 противотанковых пушек, 40 гаубиц, 12 реактивных систем залпового огня, три зенитных ракетных комплекса и три противотанковых ракетных комплекса в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, а именно во время "военного парада" в жилом квартале Донецка и на территории аэродрома возле населенного пункта Переможное, в 19 км к югу от Луганска", - говорится в отчете.

За пределами выделенных мест хранения вооружения миссия ОБСЕ обнаружила 24 танка, четыре миномета и 10 зенитных ракетных комплексов на территории того же аэродрома под Луганском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные рассказали о ситуации на передовой

На Донбассе задержали представителя ДНР, который пытался провести разведку на местности на линии соприкосновения. Он признал свою причастность к незаконным группировкам. Задержанный боевик - уроженец Горловки Донецкой области. Его задача состояла в получении информации о расположении, силах и средствах украинских военных.