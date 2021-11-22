На Донбассе зафиксировали новые проявление агрессивных намерений оккупантов

За неделю с 15 по 22 ноября российские войска 58 раз нарушали режим тишины. Фото: УНИАН

Миссия ОБСЕ на оккупированной части Донбасса зафиксировала размещение военной техники вооруженных формирований России вне мест хранения, определенных Минскими соглашениями.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

"Патрули СММ ОБСЕ зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 10 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей. Это является очевидным проявлением агрессивных намерений оккупантов. В то же время подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках ТКГ", - говорится в сообщении.

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За неделю с 15 по 22 ноября российские войска 58 раз нарушали режим тишины. 24 обстрела российские оккупанты совершали из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

В результате действий врага пятеро украинских военных получили ранения, один погиб, добавили в сообщении.

В течение 22 ноября один военнослужащий ВСУ на Донбассе получил ранение. Ему предоставили в медицинскую помощь и перевезли в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное.