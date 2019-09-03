На Донбассе впервые развернули бригаду территориальной обороны

Фото: Донецький обласний військовий комісаріат

31 августа для проведения учебных сборов с личным составом было развернуто сто девятой отдельную бригаду территориальной обороны.

Также впервые показали отдельные батальоны территориальной обороны военкоматов Донецкой области, сообщает пресс-служба Донецкого областного военного комиссариата

Все резервисты - жители Донецкой области в возрасте 25 до 60 лет, подписали контракт службы в резерве с бригадой ТРО на 3-5 лет.

Первые сбору меры бригады территориальной обороны Донетчины предусматривают теоретическую и практическую подготовку личного состава из числа офицеров запаса.

В этот день мероприятия были отработаны вопросы управления подчиненными воинскими частями и подразделениями при выполнении задач ТРО, практические занятия с личным составом управлений бригады и батальонов.

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Система территориальной обороны, формирование и развитие которой продолжается во всех регионах Украины, предусматривает контрактную службу в резерве, является стратегическим действием и позволяет в течение нескольких раз в год через систему зборових мероприятий проходить подготовку и приобщиться к защите своего региона.

За пять лет в Украине сформирован 29 новых боевых бригад и полков. в армии проведена реформа управления и боевой подготовки, все больше приближает нас к стандартам войск НАТО. Появился оперативный резерв, к которому отнесены почти 200 000 человек с опытом выполнения задач в зоне боевых действий.



