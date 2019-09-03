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вторник, 03 сентября 2019 15:29

На Донбассе впервые развернули бригаду территориальной обороны
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Тренировка бригады территориальной обороны Донецкой области
Фото: Донецький обласний військовий комісаріат
Тренировка бригады территориальной обороны Донецкой области
Тренировка бригады территориальной обороны Донецкой области
Тренировка бригады территориальной обороны Донецкой области
Тренировка бригады территориальной обороны Донецкой области

31 августа для проведения учебных сборов с личным составом было развернуто сто девятой отдельную бригаду территориальной обороны.

Также впервые показали отдельные батальоны территориальной обороны военкоматов Донецкой области, сообщает пресс-служба Донецкого областного военного комиссариата

Все резервисты - жители Донецкой области в возрасте 25 до 60 лет, подписали контракт службы в резерве с бригадой ТРО на 3-5 лет.

Первые сбору меры бригады территориальной обороны Донетчины предусматривают теоретическую и практическую подготовку личного состава из числа офицеров запаса.

В этот день мероприятия были отработаны вопросы управления подчиненными воинскими частями и подразделениями при выполнении задач ТРО, практические занятия с личным составом управлений бригады и батальонов.

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Система территориальной обороны, формирование и развитие которой продолжается во всех регионах Украины, предусматривает контрактную службу в резерве, является стратегическим действием и позволяет в течение нескольких раз в год через систему зборових мероприятий проходить подготовку и приобщиться к защите своего региона.

За пять лет в Украине сформирован 29 новых боевых бригад и полков.

в армии проведена реформа управления и боевой подготовки, все больше приближает нас к стандартам войск НАТО. Появился оперативный резерв, к которому отнесены почти 200 000 человек с опытом выполнения задач в зоне боевых действий.

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Дата
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