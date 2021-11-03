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среда, 03 ноября 2021 21:55

На Донбассе военные предупредили "теракт" на химическом предприятии
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Служба безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провела межведомственные контрдиверсионные тренировки в Северодонецке. В ходе них проверили защищенность стратегических объектов.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Фото: СБУ

По легенде, условные террористы готовили взрыв на объединении "Азот". Поражение этого объекта критической инфраструктуры могло бы повлечь за собой экологическую катастрофу регионального масштаба.

"Целью тренировок стала проверка состояния антитеррористической защищенности стратегически важного предприятия и готовности силовиков к противодействию возможным угрозам. В частности, перед участниками тренировок стояла задача своевременного обнаружения взрывного устройства и предотвращения теракта на химическом предприятии", - говорится в сообщении.

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Участники учений продемонстрировали готовность к действиям в экстремальных обстоятельствах. В частности, успешно провели мероприятия по разминированию и отработали алгоритм действий в условиях диверсионной опасности.

В тренировках приняли участие сотрудники СБУ, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другим ведомствам-субъектам противодействия террористическим угрозам.

С 22 по 30 сентября в Украине проходили масштабные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021". К маневрам привлекли все виды и рода ВСУ. 12,5 тыс. военнослужащих, 85 танков, 420 бронированных машин, 50 различных артсистем, 30 самолетов и вертолетов, до 20 единиц плавсостава Военно-морских сил.

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