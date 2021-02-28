На Донбассе вблизи Тернового зафиксировали 22 танка россиян

 
Ексклюзивы
1/5
Волю Стерненку: что сегодня проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что сегодня проходило под Офисом президента
3 Просмотров: 1161
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
4 Просмотров: 1935
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
1 Просмотров: 1026
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 1872
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1017
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1323
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 639
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 693
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1962
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 513
Фото
Все фото
7
5
7
4
4
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа
Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа
В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса
В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса
На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Видео
Все видео
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 117
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1053
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 504
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3132
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 693
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 234
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
воскресенье, 28 февраля 2021 09:44

На Донбассе вблизи Тернового зафиксировали 22 танка россиян

  Комментировать
На Донбассе вблизи Тернового зафиксировали 22 танка россиян
Иллюстративное фото / ООС

Вооруженные формирования России продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают украинские позиции.

Вчера, 27 февраля, противник совершил 9 нарушений и использовал запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения. В то же время россияне совершили запрос в СММ ОБСЕ на установление режима "Тишина". Об этом пишет штаб ООС в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ТКГ спрогнозировали дату возвращения контроля над Донбассом

Вблизи населенного пункта Луганское оккупанты открыли прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов. На этом же направлении, в результате подрыва на мине получил осколочные ранения один военный. Раненому оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Южного еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Широкино российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов. У Пищевик с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинские войска зафиксировали несколько выстрелов снайпера.

Также открывали огонь неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь российские вооруженные формирования совершили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Во всех случаях, украинская армия оказывала запросы на установление режима прекращения огня. Также, российско-оккупационные войска продолжают систематически препятствовать деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. На блокпосту вблизи населенного пункта Оленевка оккупанты разрешили движение патрулю миссии ОБСЕ только после длительной задержки. Традиционно провокации пророссийских наемников сопровождали информационные фейки в соцсетях. Целью противника было спровоцировать ВСУ открыть огонь с последующим обвинением в обстрелах гражданской инфраструктуры.

Также, на полигоне близ населенного пункта Терновое, патруль ОБСЕ зафиксировал 22 танка различных модификаций, что противоречит запрету на размещение такого вооружения по линиям отвода. Там же были размещены 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 6 противотанковых пушек "Рапира" с нарушением линий отвода.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе вблизи Тернового зафиксировали 22 танка россиян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Застрелили шведского премьера

Король просил казаков о верности

Состоялась первая военная операция НАТО

Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 19719
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 14238
Показали, чем завершаются &quot;вечеринки&quot; в столичной наливайке - шокирующие фото
Показали, чем завершаются "вечеринки" в столичной наливайке - шокирующие фото
6
 Просмотров: 11520
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 2 Просмотров: 10710
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
5
 Просмотров: 7263
Донбасс
Человека, который пошел в армию надо уважать - ветеран
Человека, который пошел в армию надо уважать - ветеран
 1 Просмотров: 216
В ТКГ спрогнозировали дату возвращения контроля над Донбассом
В ТКГ спрогнозировали дату возвращения контроля над Донбассом 1 Просмотров: 1044
Оккупанты заблокировали пять КПВВ - ООС
Оккупанты заблокировали пять КПВВ - ООС Просмотров: 540
В штабе пояснили активность оккупантов
В штабе пояснили активность оккупантов Просмотров: 522
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
7
 Просмотров: 1188
Больше всего комментируют
7
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
4
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
Голосов: 10539
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть