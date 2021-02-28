На Донбассе вблизи Тернового зафиксировали 22 танка россиян

Иллюстративное фото / ООС

Вооруженные формирования России продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают украинские позиции.

Вчера, 27 февраля, противник совершил 9 нарушений и использовал запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения. В то же время россияне совершили запрос в СММ ОБСЕ на установление режима "Тишина". Об этом пишет штаб ООС в Facebook.

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Вблизи населенного пункта Луганское оккупанты открыли прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов. На этом же направлении, в результате подрыва на мине получил осколочные ранения один военный. Раненому оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Южного еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Широкино российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов. У Пищевик с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинские войска зафиксировали несколько выстрелов снайпера.

Также открывали огонь неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь российские вооруженные формирования совершили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Во всех случаях, украинская армия оказывала запросы на установление режима прекращения огня. Также, российско-оккупационные войска продолжают систематически препятствовать деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. На блокпосту вблизи населенного пункта Оленевка оккупанты разрешили движение патрулю миссии ОБСЕ только после длительной задержки. Традиционно провокации пророссийских наемников сопровождали информационные фейки в соцсетях. Целью противника было спровоцировать ВСУ открыть огонь с последующим обвинением в обстрелах гражданской инфраструктуры.

Также, на полигоне близ населенного пункта Терновое, патруль ОБСЕ зафиксировал 22 танка различных модификаций, что противоречит запрету на размещение такого вооружения по линиям отвода. Там же были размещены 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 6 противотанковых пушек "Рапира" с нарушением линий отвода.





