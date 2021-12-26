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воскресенье, 26 декабря 2021 18:05

На Донбассе тяжело ранили украинского воина

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На Донбассе тяжело ранили украинского воина
Российские оккупанты продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Фото: dyvys.info

С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировали пять нарушений режима тишины.

В частности, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных Сил.

В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

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В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

СММ ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО колонны российских грузовиков и военную технику. В частности, наблюдатели зафиксировали колонну из семи грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "гуманитарная помощь" на окраине Макеевки. Грузовики ехали в сопровождении трех автомобилей и "скорой", все - с табличками "ДНР".

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Дата
26
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