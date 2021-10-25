На Донбассе тяжело ранили украинского воина

На вооруженные провокации противника наши защитники стреляли в ответ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение текущих суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеского обстрела ранения получил один украинский воин, сообщили в штабе ООС.

"Военному оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

25 октября в направлении Каменки Ясиноватского района Донецкой области оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм. Недалеко от Золотого-4 российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. А возле Песков Донецкой области - из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

На вооруженные провокации противника наши защитники стреляли в ответ без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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23 октября на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупантов двое украинских военных получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.