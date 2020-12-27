На Донбассе террористы стреляли вблизи Березового — штаб ООС

Автор: Анатолий Гаевский Военнослужащий ВСУ вблизи Марьинки, Донецкая обл



За прошедшие сутки, 26 декабря, оккупанты один раз открывали огонь в сторону ВСУ. Об этом сообщают в сводке штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Схід ", недалеко от населенного пункта Березове, вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

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Огонь российско-оккупационных войск не нес угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому огонь в ответ не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.





За сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 478 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 363 человека.

Полиция задержала 3 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям России и ее наемников.

С начала суток, 27 декабря, по всей линии фронта наблюдается тишина.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая ВСУ, - подытожили в ведомстве.





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