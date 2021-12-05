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воскресенье, 05 декабря 2021 10:10

На Донбассе сутки прошли без обстрелов

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На Донбассе сутки прошли без обстрелов
На Донбассе за сутки обошлось без нарушений перемирия. Фото: ООС

За прошлые сутки, 4 декабря, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Украинские военные не понесли потери. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки, 4 декабря, и по состоянию на 7 часов утра, 5 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Военнослужащие ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

3 декабря на Донбассе было шесть нарушений режима прекращения огня, три из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военнослужащий получил ранение.

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Дата
05
декабря

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