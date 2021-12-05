На Донбассе сутки прошли без обстрелов

За прошлые сутки, 4 декабря, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.
Украинские военные не понесли потери. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
"За минувшие сутки, 4 декабря, и по состоянию на 7 часов утра, 5 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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Военнослужащие ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
3 декабря на Донбассе было шесть нарушений режима прекращения огня, три из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военнослужащий получил ранение.
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