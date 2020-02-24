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На Донбассе стало спокойнее: сообщили последние новости

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На Донбассе стало спокойнее: сообщили последние новости
Боевики 4 раза нарушили режим перемирия. Фото: ТСН

На Донбассе от начала суток боевики четыре раза обстреляли украинские позиции.

Вооруженные формирования РФ применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Два обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Марьинки - с ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Песков - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно: рядом с Новотошковским - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 10 мин; в районе населенного пункта Шумы - с 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета ", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов потерь среди украинский военнослужащих нет.

При попытке прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы украинские военные ликвидировали наемника. Под огневым прикрытием из стрелкового оружия противник пытался пересечь позиции наших защитников

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