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среда, 13 января 2021 18:33

На Донбассе сохраняется режим тишины

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На Донбассе сохраняется режим тишины
Нарушение режима тишины со стороны боевиков не зафиксировали. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики не нарушали режим тишины.

Ситуация остается контролируемая украинскими военными. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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"Во всех районах ответственности наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировали", - говорится в сообщении.

Также саперы ДСНС разминировали более 4 га территории и передали на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

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Дата
13
января

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