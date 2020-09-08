На Донбассе сохраняется "режим тишины" - штаб

Сообщили последние новости Донбасса. Фото: Украинская правда

По всей линии фронта соблюдается режим тишины.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой украинским воинами. С начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в районе проведения операции не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - в Фейсбуке сообщает прессцентр штаба Объединенных сил.

Во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

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Следуя договоренностей, которые вступили в действие 27 июля наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.