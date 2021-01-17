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воскресенье, 17 января 2021 09:43

На Донбассе снова стреляли

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На Донбассе снова стреляли
Боевики четыре раза нарушили тишину. Фото: pressjfo.news

За прошедшие сутки, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска вели огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковка, сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с населенным пунктом Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также неподалеку Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. А в районе населенного пункта Зайцево оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

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Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Количество военнослужащих ВС Украины, которые погибли за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек" , - говорится в документе, подписанном начальником Управления по связям с общественностью ВСУ Богданом Сеником.

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17
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