На Донбассе снова гремят взрывы

Российские оккупанты не прекращают нарушать режим прекращения огня на Донбассе.
В Донецкой области СММ зафиксировала 149 нарушений режима прекращения огня, среди которых был 21 взрыв. За предыдущий отчетный период насчитали 394 нарушения режима.
На Луганщине зафиксировали 76 нарушений режима "тишины", в том числе 12 взрывов. Сутками ранее таких нарушений вообще не было, говорится в отчете СММ ОБСЕ от 28 июля.
На двух блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области оккупанты ограничивали передвижения СММ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
27 июля вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Стреляли из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под прицел попали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Водяного, Катринивки, Каменки Донецкой области и Золотого-4, что на Луганщине.
Комментарии