На Донбассе снова гремят взрывы

На Донбассе зафиксировали ряд взрывов. Фото: ua.news

Российские оккупанты не прекращают нарушать режим прекращения огня на Донбассе.

В Донецкой области СММ зафиксировала 149 нарушений режима прекращения огня, среди которых был 21 взрыв. За предыдущий отчетный период насчитали 394 нарушения режима.

На Луганщине зафиксировали 76 нарушений режима "тишины", в том числе 12 взрывов. Сутками ранее таких нарушений вообще не было, говорится в отчете СММ ОБСЕ от 28 июля.

На двух блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области оккупанты ограничивали передвижения СММ.

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27 июля вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под прицел попали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Водяного, Катринивки, Каменки Донецкой области и Золотого-4, что на Луганщине.