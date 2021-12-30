На Донбассе ранили военного Вооруженных сил

Оккупанты на Донбассе ранили бойца ВСУ. Фото: ООС

За прошедшие сутки, 29 декабря, вооруженные формирования России четырежды нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает штаб операции Объединенных Сил.

В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования России открывали огонь из стрелкового оружия.

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В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

В результате российско-украинской войны на Донбассе погибли 152 ребенка. Еще более 73 тыс. детей испытали психологическое насилие. 73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.