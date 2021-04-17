На Донбассе ранили украинского воина

Российские наемники обстреляли украинские позиции. Фото: zsu.gov.ua

С начала суток на Донбассе зафиксировали 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь в сторону украинских позиций из противотанковой пушки МТ-12. Об этом сообщает штаб ООС.

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Возле Майорска, Луганского, Водяного и Муганского враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести.

На обстрелы боевиков украинские защитники открывали огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

На Донбассе, вблизи Золотого-5, пьяный боевик устроил ДТП. В результате российский наемник погиб.