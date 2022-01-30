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воскресенье, 30 января 2022 20:22

На Донбассе ранили украинского военного

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На Донбассе ранили украинского военного
Состояние украинского военного средней тяжести. Фото: Reuters

В течение суток, 30 января, русские наемники нарушили режим тишины один раз.

По состоянию на 17.00 30 января зафиксировали одно нарушение режима тишины, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Огонь открыли из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганской.

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", — говорится в сообщении.

Пока он находится в больнице, его состояние здоровья — средней тяжести.

28 и 29 января на передовой сохранялась тишина. 27 января русские наемники дважды нарушили тишину. В частности, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия. В Луганской области диверсионно-разведывательная группа россиян попыталась проникнуть на передовые позиции украинского войска, однако их остановили.

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Дата
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