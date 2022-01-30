"Надо хоть немного думать": Ярош обратился к Зеленскому

Командующий призвал Зеленского не умалять угрозу со стороны РФ. Фото: Дмитрий Ярош / Facebook

Любые заявления властей о том, что Россия не нападет, могут дестабилизировать украинское общество.

Также это может быть диверсией против способностей нации нейтрализовать внешние угрозы, высказался командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош в Facebook.

Ярош подчеркнул, что он противник того, чтобы сеять панику в обществе, но и умалять угрозу, как это делает президент Владимир Зеленский, не нужно, поскольку это повлечет за собой серьезные последствия.

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Он добавил, что из-за подобных заявлений президента западные партнеры могут прекратить поставлять Украине оружие, боеприпасы и тому подобное.

"Обращаюсь к господину Зеленскому: перед тем, как что-то произносить, нужно хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти", — написал Ярош.

Также он отметил, что от каждого слова Зеленского зависит будущее Украины.

"Думай-то. Если есть чем…", — подытожил командующий в своем сообщении.

28 января Зеленский провел встречу с иностранными СМИ. Он ответил на вопрос о возможном нападении России на Украину, об экономике и внутренней дестабилизации.