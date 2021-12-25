На Донбассе ранили украинского военного

За прошедшие сутки, 24 декабря, российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Два из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, передает штаб операции Объединенных сил.
В сторону Новозвановки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов 120-го калибра.
В направлении Катериновки оккупанты вели огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Возле Новолуганского враг бил из стрелкового оружия. В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских обстрелов один военный Вооруженных сил Украины получил ранения. Воин находится в больнице, состояние его здоровья – средней тяжести.
Украинские военнослужащие на обстрелы российско-оккупационных войск открывали ответный огонь.
Главное управление разведки Минобороны сообщило, что на полигонах оккупированной Россией территории Донбасса и Луганщины наемники проводят боевые стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин. Гатят днем и ночью.
23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
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