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суббота, 25 декабря 2021 09:22

На Донбассе ранили украинского военного

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На Донбассе ранили украинского военного
Оккупанты ранили украинского военного в зоне ООС. Фото: ua.news

За прошедшие сутки, 24 декабря, российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Два из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, передает штаб операции Объединенных сил.

В сторону Новозвановки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов 120-го калибра.

В направлении Катериновки оккупанты вели огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Возле Новолуганского враг бил из стрелкового оружия. В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских обстрелов один военный Вооруженных сил Украины получил ранения. Воин находится в больнице, состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские военнослужащие на обстрелы российско-оккупационных войск открывали ответный огонь.

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что на полигонах оккупированной Россией территории Донбасса и Луганщины наемники проводят боевые стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин. Гатят днем ​​и ночью.

23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

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Дата
25
декабря

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