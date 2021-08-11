На Донбассе ранили украинского военного

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе нарушили режим тишины и осуществили обстрел украинских позиций.

В результате один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В селе Новоселовка Вторая Очеретинский общины в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения. На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

10 августа вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один умер в госпитале.