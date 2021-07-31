На Донбассе ранили украинского военного

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31 июля на Донбассе во время обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации осколочное ранение получил военнослужащий из состава Объединенных сил. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщает оперативно-тактическую группировку "Восток".

"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки ′′Восток", - говорится в сообщении.

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В результате обстрела один военнослужащий из состава ООС получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина отправили в медучреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести. О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В зоне проведения операции Объединенных сил состоялись военные учения. Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины отработали уничтожение морского десанта условного противника.