В зоне ООС прошли учения морских пехотинцев

В зоне проведения операции Объединенных сил состоялись военные учения.

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины отработали уничтожение морского десанта условного противника. Об этом сообщает штаб ООС.

Учения начались с того, что военные приблизились к береговой линии. Там они отбили атаку противника, после чего начали контрнаступление на врага и уничтожили его с помощью штатных сил и средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завершились первые украинско-британские военные учения

"На этих учениях морские пехотинцы продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению задач по назначению", - сказал командир роты морской пехоты.

Он добавил, что морские пехотинцы также много тренируются на полигонах и в учебных центрах.

22 июля во время заключительной части учений Cossack Mace-2021 военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводили стрельбы из танков. Несколько снарядов разорвались вблизи населенного пункта, а один - во дворе частного домовладения Танкисты отрабатывали стрельбу в движении.