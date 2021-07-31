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суббота, 31 июля 2021 14:28

В зоне ООС прошли учения морских пехотинцев
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В зоне проведения операции Объединенных сил состоялись военные учения.

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины отработали уничтожение морского десанта условного противника. Об этом сообщает штаб ООС.

Учения начались с того, что военные приблизились к береговой линии. Там они отбили атаку противника, после чего начали контрнаступление на врага и уничтожили его с помощью штатных сил и средств.

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ВСУ в зоне ООС отработали удары по морскому десанту противника. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ВСУ в зоне ООС отработали удары по морскому десанту противника. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ВСУ в зоне ООС отработали удары по морскому десанту противника. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ВСУ в зоне ООС отработали удары по морскому десанту противника. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ВСУ в зоне ООС отработали удары по морскому десанту противника. Фото: facebook.com/pressjfo.news

"На этих учениях морские пехотинцы продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению задач по назначению", - сказал командир роты морской пехоты.

Он добавил, что морские пехотинцы также много тренируются на полигонах и в учебных центрах.

22 июля во время заключительной части учений Cossack Mace-2021 военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводили стрельбы из танков. Несколько снарядов разорвались вблизи населенного пункта, а один - во дворе частного домовладения Танкисты отрабатывали стрельбу в движении.

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Дата
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