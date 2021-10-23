На Донбассе ранили двух военных ВСУ

За минувшие сутки перемирие нарушали 13 раз. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 22 октября, российско-оккупационные войска 13 раз нарушили перемирие на Донбассе..

В частности, дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

Неподалеку Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногорвики наемники совершили обстрел из минометов 120-го калибра и артиллерии 100-го калибра.

В сторону Катериновки оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в районе Новолуганского еще и из крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

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Вблизи Луганского боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра.

В районе Зайцевого оккупанты стреляли из стрелкового оружия, а у Лебединского и Новоселовки Второй еще и с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь в ответ.

22 октября российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела ранения получил один украинский воин. 19 октября глава Пентагона Ллойд Остин назвал РФ виновником конфликта на Донбассе и призвал РФ немедленно остановить войну на Востоке.