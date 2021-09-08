На Донбассе ранили двух военнослужащих

Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции на Донбассе.

В результате двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оккупанты вели обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Военнослужащие получили осколочные ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ зафиксировала технику оккупантов за линией отвода

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести.

За прошедшие сутки, 7 сентября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военный получил огнестрельное ранение, был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.