На Донбассе провели учения авиационных наводчиков

На Донбассе прошли тренировки передовых авианаводчиков и групп боевого управления вертолетов.

Наши защитники практиковались в наведении Ми-8 на наземные цели и условно уничтожать врага. Об этом сообщает Минобороны.

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"Командование Объединенных сил придерживается Минских соглашений в полном объеме и проводит тренировки без реального применения авиационного вооружения.

При этом, в случае обострения обстановки на линии разграничения, армейская авиация готова выполнять задачи в полном объеме ", - говорится в сообщении.

На Херсонщине проходят масштабные антитеррористические учения Службы безопасности Украины. Особое внимание уделяется админкордону с Крымом и морской прибрежной зоне региона.