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среда, 28 апреля 2021 22:30

На Донбассе провели учения авиационных наводчиков
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На Донбассе прошли тренировки передовых авианаводчиков и групп боевого управления вертолетов.

Наши защитники практиковались в наведении Ми-8 на наземные цели и условно уничтожать врага. Об этом сообщает Минобороны.

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На Донбассе провели учения авиационных наводчиков. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
На Донбассе провели учения авиационных наводчиков. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
На Донбассе провели учения авиационных наводчиков. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
На Донбассе провели учения авиационных наводчиков. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
На Донбассе провели учения авиационных наводчиков. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

"Командование Объединенных сил придерживается Минских соглашений в полном объеме и проводит тренировки без реального применения авиационного вооружения.

При этом, в случае обострения обстановки на линии разграничения, армейская авиация готова выполнять задачи в полном объеме ", - говорится в сообщении.

На Херсонщине проходят масштабные антитеррористические учения Службы безопасности Украины. Особое внимание уделяется админкордону с Крымом и морской прибрежной зоне региона.

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