На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока". Фото: скрин с видео.

На Донбассе в прифронтовых населенных пунктах с 20 сентября по 1 октября состоится допремьерный показ полнометражного украинского фильма "Толока".

"Это новый украинский исторический фильм, экранизация стихотворения Шевченка "В той Екатерины дом на помосте... " Ближайшие показы состоятся в период с 20 сентября по 1 октября в таких населенных пунктах: г.Счастье., Г.Золотое, г.Попасная, с Крымское, с.Пески, с.Первомайское., г.Горняк., г.Марьинка, г.Красногоровка", - говорится в сообщении штаба ООС.

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Кинопоказы будут сопровождаться общением зрителей с актерами и режиссером фильма, заслуженным деятелем искусств Украины, лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко Михаилом Ильенко. Целевая аудитория художественной акции - военнослужащие ООС и жители прифронтовых населенных пунктов. Также пройдут учения с медийной грамотности для детей.

18 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе. Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.