На Донбассе присутствует около 3 тыс. российских кадровых военных

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На оккупированном Донбассе проходят службу около 3 тыс. российских кадровых военных.

При этом численность оккупационных войск составляет 35,5 тыс. человек. Об этом заявил представитель Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс служба ведомства.

Комментируя проведение оккупантами проверки мобилизационной готовности, он отметил, что более укомплектованными есть тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК (армейских корпусов) комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранения недостатков", - рассказал Скибицкий.

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Украинские бойцы сорвали попытку ДРГ противника провести минирование украинских позиций в районе Луганского на Донбассе. После огневого контакта диверсанты убежали, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку.