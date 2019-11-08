На Донбассе потери: сообщили плохие новости

Боевики 4 раза нарушили режим перемирия. Фото: Vchasnoua

На Донбассе от начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Украинский позиции обстреляли из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"3 обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского - с автоматических гранатометов; у Железного - из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Зайцевого - с автоматических и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции с ручных противотанковых гранатометов возле Водяного ", - говорится в сообщении.

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Вследствии обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Также, от ранений полученных вчера, в больнице умер украинский воин - Геннадий Моторин.

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой начнется в 12:00 9 ноября. ТКГ с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала эту дату.