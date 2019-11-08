На Донбассе потери: сообщили плохие новости

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 117
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 81
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
1 Просмотров: 819
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2358
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 423
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 846
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2043
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2187
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5130
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
21
10
7
10
17
На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами
На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами
Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия
Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Разведение еще нет, а Петровское кишит боевиками
Разведение еще нет, а Петровское кишит боевиками
Видео
Все видео
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
Волонтеры жалуются, что их не пускают в зону разведения
Волонтеры жалуются, что их не пускают в зону разведения
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Заместитель Яроша об отводе войск: Восстановить километры будет невозможно
Заместитель Яроша об отводе войск: Восстановить километры будет невозможно
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1107
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 810
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3600
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2034
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 ноября 2019
Просмотров: 162
Міха
Осінь цього року побалувала, довга й тепла, думаю я, вийшовши з метро на станції Університет. Тополі вганяються жовтими верхами в погідне небо, між ...
пятница, 08 ноября 2019 20:15

На Донбассе потери: сообщили плохие новости

  Комментировать
На Донбассе потери: сообщили плохие новости
Боевики 4 раза нарушили режим перемирия. Фото: Vchasnoua

На Донбассе от начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Украинский позиции обстреляли из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"3 обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского - с автоматических гранатометов; у Железного - из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Зайцевого - с автоматических и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции с ручных противотанковых гранатометов возле Водяного ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главари боевиков угрожают зайти в "серую зону"

Вследствии обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Также, от ранений полученных вчера, в больнице умер украинский воин - Геннадий Моторин.

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой начнется в 12:00 9 ноября. ТКГ с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала эту дату.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе потери: сообщили плохие новости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

В Киеве начали показывать новый вид искусства

Разрушили один из древнейших храмов

Киевляне начали проектировать самые большие в мире самолеты

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 80681
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 2 Просмотров: 13707
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 11700
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 9559
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 9190
Донбасс
Главари боевиков угрожают зайти в "серую зону"
Главари боевиков угрожают зайти в "серую зону" Просмотров: 2124
В Раде заговорили о выходе из Минских соглашений
В Раде заговорили о выходе из Минских соглашений 1 Просмотров: 1161
Скончался раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Скончался раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин 1 Просмотров: 477
Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября - ОБСЕ
Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября - ОБСЕ Просмотров: 90
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
 1 Просмотров: 6345
Больше всего комментируют
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
6
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
4
Боевики в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях - Порошенко
3
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
2
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
Голосов: 3522
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua