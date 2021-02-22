На Донбассе построят аэропорт - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 198
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 4644
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2304
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 945
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3960
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 936
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 342
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 468
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2997
Фото
Все фото
4
4
38
4
6
На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Видео
Все видео
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 468
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1836
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2367
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 270
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 675
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 12:19

На Донбассе построят аэропорт - Зеленский

  Комментировать
На Донбассе построят аэропорт - Зеленский
Место для строительства ориентировочно будут искать между Донецкой и Луганской областями. Фото: pixabay

На части Донбасса, которую контролирует Украина, планируют построить аэропорт.

Аэродром должен быть для гражданской авиации, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время форума "Україна 30".

Он уверяет, что в этом году начнут работу над проектированием. Место для строительства ориентировочно будут искать между Донецкой и Луганской областями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появятся новые скоростные поезда

"Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это опасно ", - добавил президент.

Также он утверждает, что новый международный аэропорт планируют построить на Закарпатье в ближайшие 2 года.

2021 года в Украине планируют построить 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных. В частности начнется строительство Киевской обходной дороги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе построят аэропорт - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Впервые клонировали овцу

В космос отправили собак

Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса

На судне погибло 128 человек

Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 10233
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7092
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 6885
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
4
 Просмотров: 5580
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
6
 Просмотров: 5139
Донбасс
Возле Светлодарска "работали" российские снайперы
Возле Светлодарска "работали" российские снайперы Просмотров: 225
Украинские журналисты подыгрывают россиянам - ветеран
Украинские журналисты подыгрывают россиянам - ветеран
 Просмотров: 558
На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста
4
 Просмотров: 3285
Под минометный обстрел попали дома местных жителей
Под минометный обстрел попали дома местных жителей Просмотров: 369
Хомчак назвал причины обострения в зоне ООС
Хомчак назвал причины обострения в зоне ООС Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
1
Чемпион "Формулы-1" распродает коллекцию автомобилей
Голосов: 10505
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть