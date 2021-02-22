На Донбассе построят аэропорт - Зеленский

Место для строительства ориентировочно будут искать между Донецкой и Луганской областями. Фото: pixabay

На части Донбасса, которую контролирует Украина, планируют построить аэропорт.

Аэродром должен быть для гражданской авиации, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время форума "Україна 30".

Он уверяет, что в этом году начнут работу над проектированием. Место для строительства ориентировочно будут искать между Донецкой и Луганской областями.

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"Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это опасно ", - добавил президент.

Также он утверждает, что новый международный аэропорт планируют построить на Закарпатье в ближайшие 2 года.

2021 года в Украине планируют построить 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных. В частности начнется строительство Киевской обходной дороги.