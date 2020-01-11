На Донбассе пострадало трое украинских военных

11 января террористы два раза нарушили режим прекращения огня. Фото: Atr.ua

10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим тишины. Три украинских военнослужащих ранены.

Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Под прицел попали такие населенные пункты: Марьинка, Невельске, Водяное, Новотроицкое, Орехово, Луганское, Южное, Новотошковское, сообщают в штабе ООС.

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С начала этих суток террористы два раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи с песком и со 120-мм минометов по позициям рядом с Красногоровкой. Потерь нет.

Небоевые потери всех силовых структур Украины в 2014–2019 годах погибшими и умершими от болезней составляют 3379 человек, что превышает боевые потери во время войны на фронте, официально определенных как 3031 человек.