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четверг, 15 июля 2021 22:45

На Донбассе получили ранения военные

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На Донбассе получили ранения военные
Двое военных получили ранения, один - травму. Фото: УНН

На Донбассе двое военных получили ранения, один - травму.

Оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы", - говорится в сообщении.

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Военных с травмами доставили в лечебное учреждение. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Опять имеем раненых. Пострадали двое воинов. Они в больнице. Состояние одного удовлетворительное, другой - средней тяжести.

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