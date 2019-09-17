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вторник, 17 сентября 2019 19:47

На Донбассе погиб военный

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На Донбассе погиб военный
Погиб один военный, еще двое получили ранения. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения.

Оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

Обстрелы позиций ВСУ вели из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил.

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2 обстрела зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - добавили в штабе.

На оккупированных территориях Донбасса Россия продолжает испытания зенитно-ракетного комплекса "Лучник-Э". Оружие тестируют в режиме реальных боев, говорит руководитель ОО "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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