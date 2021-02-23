На Донбассе погиб военный

Зафиксировали 7 обстрелов со стороны боевиков. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко от Зайцевого враг вел огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

В результате обстрела 1 военнослужащий погиб, еще 1 воин получил осколочные ранения.

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Вблизи Красногоровки противник открывал огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из крупнокалиберных пулеметов.

У Луганского и Авдеевки вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутового - с автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Шумов оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ.

Сутки 23 февраля на Донбассе началась с мощных обстрелов вблизи Зайцев. Там вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела 1 военнослужащий погиб, еще 1 воин получил осколочные ранения.